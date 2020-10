No Man’s Sky : la mise à jour next-gen Xbox Series X et PS5 sera disponible les 10 et 12 novembre !

C’est un peu la cerise « on the cake ». Après de nombreuses extensions particulièrement denses en contenu, après la compatibilité VR et l’arrivée du multijoueurs, No Man’s Sky parvient encore à nous surprendre : Hello Games vient d’annoncer qu’une grosse mise à jour next-gen PS5 et Xbox Series X/S sera disponible dès les 10 et 12 novembre, soit le jour même du lancement des Xbox Series X/S et de la PS5 (aux Etats-Unis). Comme de bien entendu, cette mise à jour sera totalement gratuite pour tous les joueurs actuels de NMS !

Au menu de cette grose MAJ next-gen, l’affichage 4K en 60 fps, des temps de chargement de 5 à 10 fois plus rapides, le multijoueurs jusqu’à 32 participants, et bien sûr tous les détails à fond, comme sur les PC gaming les mieux dotés. Plus fort encore, sur PS5, le jeu gèrera le système haptique de la manette DualSense ainsi que le système sonore Pulse 3D, et l’on peut supposer que l’expérience au PSVR (compatible PS5) sera elle-aussi grandement améliorée.