SAP, le géant européen du progiciel de gestion, dévisse à la bourse

SAP est le leader mondial du progiciel de gestion (plus communément appelé ERP). Et comme d’autres géants de la tech avant lui, le groupe allemand subit de plein fouet la crise du coronavirus : Christian Klein, CEO de SAP a confirmé que « La pandémie de Covid-19 devrait affecter la demande, en particulier dans les industries gravement touchées, au moins jusqu’au premier semestre 2021 ».

Le chiffre d’affaires prévisionnel est désormais fixé entre 27,2 et 27,8 milliards d’euros, alors même que les analystes tablaient initialement sur 27,8 à 28,5 milliards d’euros. La baisse est plus mesurée du côté des bénéfices (8,1 à 8,5 milliards d’euros, contre une fourchette initiale de 8,1 à 8,7 milliards d’euros). SAP semble indiquer cependant que les résultats au long terme seront plus durement impactés par la crise sanitaire actuelle.

Le groupe tente de se trouver de nouveaux relais de croissance avec le cloud. Les revenus issus de cette branche ont progressé de 11% lors du Q3 2020 (1,9 milliard d’euros). A terme, d’ici 2025, SAP espère que 85% de son chiffre d’affaires sera réalisé via les services de cloud, une prévision qui n’a pas vraiment convaincu les investisseurs : l’action SAP a chuté de 20% à la bourse de Francfort, ce qui a entrainé une perte de capitalisation de 30 milliards d’euros… en quelques heures à peine.