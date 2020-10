Samsung Galaxy S21 : les specs en fuite (dalle 120Hz, capteur 108MP, Snapdragon 875, etc.)

Samsung peaufine son prochain flagship haut de gamme. Si l’on en croit les rumeurs, le Galaxy S21 devrait être présenté un peu plus tôt que d’habitude (janvier 2021 ?), mais une chose ne changera pas : la fiche de specs à rallonge. Le leaker Ishan Agarwal croit en effet savoir que le prochain monstre de Samsung sera équipé d’une dalle AMOLED 6,8 pouces à la fréquence d’affichage de 120 Hz (voire 144 Hz), du processeur Qualcomm Snapdragon 875 (soit le successeurs direct du Snapdragon 865+) ou de l’Exynos 2100 pour le marché européen, de 12 Go de RAM et d’une énorme batterie de 5000 mAh (avec charge ultra rapide 65W).

Pour parfaire cette belle liste composants, l’énorme bloc photo situé au dos de l’appareil disposerait d’un capteur principale de 108 megapixels tandis que le capteur frontal culminerait à 40 megapixels. Le flagship fonctionnerait sous interface One UI3 et système d’exploitation Android 11. Autant dire qu’avec de tels atouts, le Galaxy S21 ne devrait avoir aucun mal à se frayer un chemin tout en haut de la liste des meilleurs smartphones Android (d’autant que Huawei n’est pas au mieux…).

.