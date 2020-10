Instagram : les vidéos en direct peuvent désormais durer 4 heures

Instagram mise un peu plus sur les contenus en direct. Le réseau social annonce trois nouveautés concernant les vidéos en direct, dont une durée plus importante pour tout le monde.

Désormais, les utilisateurs peuvent réaliser des vidéos en direct qui durent quatre heures au maximum. La précédente limite était d’une heure. Autant dire que les personnes qui aiment parler vont particulièrement apprécier ce changement. À ce sujet, Instagram précise que les quatre heures ne seront pas disponibles pour les utilisateurs qui n’ont pas respecté les règles de la plateforme dans le passé.

En complément, Instagram annonce que les utilisateurs peuvent maintenant garder une copie des vidéos en direct pendant 30 jours. Une fois ce délai atteint, le contenu est effacé. Enfin, une section « En direct en ce moment » va apparaître dans l’application IGTV et dans la partie Explorer d’Instagram. Cela permettra de découvrir des vidéos en direct de personnes que vous ne suivez pas. Elles pourraient potentiellement vous intéresser.

🌟3 updates about Live🌟

🎥You can now go Live for up to 4 hours

🎞You can save your Lives for 30 days before they delete

📺 You’ll start seeing a “Live Now” section in the IGTV app and on Explore so you can discover more Lives pic.twitter.com/0wipQJXr1F

— Instagram (@instagram) October 27, 2020