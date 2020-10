PS5 : ce sera compliqué de l’acheter au lancement, reconnaît Sony

La PlayStation 5 connaît un joli succès. C’est en tout cas ce qu’annonce Jim Ryan. Le responsable de Sony Interactive Entertainment indique à Reuters que la demande pour la PS5 est « très, très considérable ».

Sony a enregistré autant de précommandes pour la PS5 dans les premières 12 heures que de ventes de PS4 en trois mois en 2013. Jim Ryan précise que cette donnée concerne les États-Unis. Il ne dit pas quelle est la situation pour la France et les autres pays.

Le dirigeant reconnaît au passage qu’acheter une PS5 dès le lancement va être compliqué. La raison est simple : la demande est nettement supérieure à l’offre. « Il se pourrait bien que tous ceux qui veulent acheter une PS5 le jour du lancement ne puissent pas en trouver une », dit Jim Ryan. Il assure que Sony « travaille aussi dur que possible » pour répondre à la demande.

Outre la PS5, Jim Ryan a parlé des studios de PlayStation. Il dit que la société renforcerait sa capacité interne par des fusions et acquisitions stratégiques si nécessaire. Microsoft a récemment acheté ZeniMax Media, qui dispose des licences Fallout, The Elder Scrolls, Starfield, Doom, Wolfenstein et bien d’autres. Si Sony veut être compétitif, il est logique qu’il envisage d’acquérir des studios.

La PS5 sera disponible le 19 novembre prochain pour 499,99€. Ce sera 399,99€ pour la PS5 Digital Edition.