Xiaomi annonce l’arrivée en France du Mi 4K Laser, un vidéoprojecteur à courte focale

Le Mi 4K Laser Projector 150 est enfin disponible à la vente en France. Ce vidéoprojecteur à très courte focale permet de bénéficier d’une très grande diagonale d’affichage (jusqu’à 150 pouces donc) alors même que le vidéoprojecteur est placé tout près du mur de projection. La version Full HD de ce modèle est déjà disponible en France depuis plusieurs mois, mais Xiaomi se soumet donc cette fois au standard de la 4K, ce qui tombe à pic alors que les consoles next gen s’apprêtent à envahir les étals (mais attention à l’input lag).

Concernant les spécifications, le Mi 4K Laser ne fait pas dans le détail avec son système de projection ALPD 3.0 permettant d’obtenir un contraste de 3000:1. La luminosité maximale est de 1600 lumens, et la compatibilité HDR est assurée. De plus, les videopros au Laser sont beaucoup plus durables que leurs homologues DLP ou LCD, avec des « lampes » capables de tenir la distance pendant des dizaines de milliers d’heures de visionnage. L’affichage 4K est en fait simulé à partir d’une définition native Full HD, et ce grâce à une puce DMD 0,47 (définition de base x 4). Concernant la partie audio, on a droit à deux HP à double fréquence d’une puissance de 30 Watts et compatibles Dolby/DTS-HD.

Le Mi 4K Laser tourne sous Android TV 9.0 (Google Assistant reconnu). Le Google Play Store est disponible, tout comme la fonction Chromecast. Au tarif proposé à la FNAC – soit 1999 euros en promo temporaire – c’est à priori une très bonne affaire pour tous ceux qui veulent bénéficier d’un affichage très grand format à prix « contenu ».