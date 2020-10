Spider-Man 3 : Tom Holland annonce le démarrage du tournage

Tom Holland aurait-il le don d’ubiquité ? Le jeune acteur a publié il y a quelques jours des clichés du set de tournage du film Uncharted (dans lequel il tient le rôle de Nathan Drake)… et vient de poster sur son compte Instagram une stories où on le voit débarquer sur le tarmac d’Atlanta pour le tournage de Spider-Man 3 ! Est-ce donc à dire que le tournage d’Uncharted est déjà terminé ? Nul ne le sait, mais une chose est sûre néanmoins : Tom Holland semble vraiment enthousiaste à l’idée de rechausser les crampons de l’homme-araignée ! « Nous venons d’atterrir à Atlanta, et euh … il est temps pour Spider-Man 3. C’est parti ! » s’exclame l’acteur sur Instagram.

Spider-Man 3 suivra chronologiquement le Spider-Man: Far From Home sortie en salles en 2019. On ne sait pas grand chose de ce troisième opus, hormis quelques rumeurs concernant le retour probable d’Electro et la présence au casting de Benedict Cumberbatch, aka Dr Strange. Spider-Man 3 devrait sortir en salles aux Etats-Unis le 17 décembre 2021.