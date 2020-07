Uncharted, le film, est enfin en cours de tournage !

Tout arrive, même le plus improbable. Après une valse record de réalisateurs (Seth Gordon, Neil Burger, David O. Russell, Shawn Levy, Dan Trachtenberg, Travis Knight et donc in fine Ruben Fleischer) et de multiples reports, le film Uncharted est enfin en cours de tournage ! La bonne nouvelle nous est annoncée par l’acteur Tom Holland, qui incarne à l’écran le jeune Nathan Drake. Holland a publié sur son profil Instagram la photo d’un dossier de chaise pliante sur lequel est inscrit Nate en lettres rouge (le surnom de Nathan Drake). Ce cliché est accompagné d’un simple commentaire de Tom Holland, « Day One » (Premier jour). C’est donc paradoxalement dans un contexte de pandémie mondiale loin d’être maitrisée qu’Uncharted est en train de passer du stade d’arlésienne à celui de réalité tangible. Hormis Tom Holland, le reste du casting est composé de Mark Wahlberg (Victor « Sully » Sullivan), Antonio Banderas, Tati Gabrielle et Sophia Ali. La film n’a pas encore de date de sortie (on ne peut pas tout avoir d’un coup…).

Day one #uncharted