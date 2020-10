La Russie travaille sur une fusée réutilisable à l’horizon 2026

C’est peu dire que la Russie cumule du retard sur les agences spatiales américaines et européennes. L’abandon des fusées Soyouz lors de l’acheminement des astronautes vers l’ISS marque même la fin de la dernière grande « dépendance » spatiale via à vis de la Russie de Poutine. Outre cette perte d’influence, l’agence spatiale russe Roscosmos peine aussi à améliorer les technologies existantes. Ainsi, les fusées Falcon 9 de Space X sont capables de se poser à la verticale depuis 2015, et sont de plus réutilisables. La Russie travaille elle aussi sur une fusée réutilisable, mais c’est peu dire que le démarrage du projet à un peu de retard à l’allumage.

Подписан контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с новой ракетой-носителем #Амур — https://t.co/iBMsh6Wmsk 🚀🌍Первый пуск нашей многоразовой ракеты намечен на 2026 год

🚀🌊 Площадки для приземления ракеты поставят на берегу Охотского моря pic.twitter.com/RqUtT56Juj — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 5, 2020

Conçue en collaboration avec le le Progress Rocket Space Center, Amur ne pourra s’élancer dans l’espace qu’à l’horizon 2026 ! Un tweet du Roscosmos décrit succinctement les étapes technologiques qui mèneront à la réalisation de cette fusée. Plus petite qu’une fusée Falcon de SpaceX (mais tout de même assez proche en terme de design), l’Amur sera propulsée dans l’espace par 5 moteurs RD-109. La capacité de charge utile de l’engin culmine à 10 tonnes. Si l’Amur ne dispose sans doute pas des arguments technologiques permettant de faire trembler SpaceX, il n’en va pas de même de la partie financière. Le Roscosmos évoque en effet un prix de 22 millions de dollars pour chaque lancement, soit un montant environ trois fois inférieur au lancement d’une fusée Falcon 9.