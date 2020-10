Disney+ lance GroupWatch en France pour regarder un film à plusieurs

La fonction GroupWatch est maintenant disponible en France sur Disney+. Elle était déjà en place aux États-Unis il y a quelques semaines. Celle-ci permet de voir un film, une série ou un documentaire à plusieurs. Chaque personne est chez soi.

Une nouvelle icône apparaît à côté du bouton de lecture sur Disney+. Elle permet d’initier un GroupWatch pour que sept personnes au maximum puissent regarder le même programme en même temps en étant à différents endroits. Le nécessaire est fait pour que la lecture du programme soit synchronisée chez tout le monde.

Il y a quelques fonctionnalités intéressantes. Des personnes peuvent par exemple regarder un contenu en français et d’autres en anglais. La synchronisation sera toujours de la partie. De plus, il est possible d’envoyer des réactions pour montrer à ses amis son humeur au moment d’une scène.

Toute personne qui veut participer à un GroupWatch doit avoir un abonnement actif à Disney+. Il n’est donc pas possible d’inviter un ami qui n’est pas abonné et lui faire profiter des programmes de Disney+.

GroupWatch est disponible dès maintenant sur Disney+. Il suffit de cliquer sur l’icône présente à droite du bouton « Lecture » sur un programme. C’est en proposé sur PC, smartphone, tablette, Smart TV ou encore boîtier multimédia.