Disney+ teste le visionnage à plusieurs et à distance

Disney+ a initié un nouveau test pour permettre de regarder un film, une série ou un documentaire à plusieurs, avec chaque personne qui se situe chez elle (ou ailleurs). Le test est réalisé au Canada pour l’instant.

Une nouvelle icône est apparue à côté du bouton de lecture sur Disney+. Elle permet d’initier un GroupWatch pour que six personnes au maximum puissent regarder le même programme en même temps en étant à différents endroits. Le nécessaire est fait pour que la lecture du programme soit synchronisée chez tout le monde.

Cela peut sembler évident, mais il est bon de préciser qu’il faut être abonné à Disney+ pour créer ou rejoindre un groupe. Il n’est donc pas possible d’inviter un ami qui n’est pas abonné et lui faire profiter des programmes de Disney+.

Disney s’attend à ce que cette fonctionnalité soit lancée chez tout le monde à l’automne. Une date plus précise n’a pas été communiquée pour l’instant. Il n’est pas non plus indiqué si le test aura lieu ailleurs qu’au Canada avant la disponibilité pour l’ensemble des utilisateurs.

Disney n’est en tout cas pas le premier à proposer un service de visionnage à plusieurs. Aux États-Unis, Amazon Prime Video propose de créer un groupe jusqu’à… 100 personnes.