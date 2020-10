5G : la Suède bannit Huawei et ZTE, la Chine est mécontente

La Suède s’ajoute à la liste des pays qui ont décidé de bannir Huawei pour ce qui est de la 5G. Ce sera la même chose pour ZTE, un autre groupe chinois. La Suède devient ainsi le deuxième pays européen à prendre la décision de bannir totalement Huawei pour l’infrastructure 5G. Le premier est le Royaume-Uni.

Huawei et ZTE seront bannis de toutes les « fonctions centrales », c’est-à-dire peu ou prou l’ensemble du réseau. « Les nouvelles installations dans les fonctions centrales (…) doivent être menées sans les fournisseurs Huawei ni ZTE », ordonne l’Autorité suédoise des télécoms (PTS). Les opérateurs suédois qui utilisent déjà équipements Huawei ou ZTE pouvant servir à la 5G devront les retirer d’ici au 1er janvier 2025.

La Chine a naturellement mal pris cette interdiction de la Suède. « La Chine exprime un fort mécontentement à l’égard de la Suède », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian. « La Suède devrait maintenir une attitude objective et juste, et corriger sa mauvaise décision, afin éviter d’avoir un impact négatif sur la coopération économique et commerciale entre la Chine et la Suède et sur les activités des entreprises suédoises en Chine », a déclaré Zhao Lijian.

Qu’en est-il de la France ? Le pays prévoit de ne pas prolonger les autorisations qui ont été accordées aux opérateurs français souhaitant acheter des équipements 5G à Huawei. Cela aboutira à une sortie progressive de l’équipementier chinois des réseaux mobiles français.