Trusted Contacts abandonné par Google

Le concept Trusted Contacts est très simple : permettre à ses proches de savoir que vous allez bien, automatiquement. Il suffit d’utiliser votre téléphone pour que votre liste de VIP puisse voir votre activité, et ne s’inquiète pas. En cas d’urgence ou d’incident, l’application Trusted Contacts offre une sérénité d’esprit autour de vous. Ou plutôt offrait, car Google ne permet plus maintenant son téléchargement sur Google Play ou l’App Store. Elle cessera complètement de fonctionner le 1er décembre 2020, après trois ans de bons et loyaux services donc. Cependant, plusieurs alternatives existent si vous devez rentrer tard le soir.



Sur Google Maps déjà, vous avez la possibilité de partager votre chemin, l’heure estimée d’arrivée, ainsi que votre niveau de batterie. Des fonctionnalités similaires se retrouvent également sur Facebook Messenger et Whatsapp, pour ne citer qu’eux. Le but de ces outils étant de pouvoir intervenir rapidement pour prévenir tout incident, et on peut remercier la fonction qui confirme la bonne arrivée sans manipulation de l’utilisateur. Rien de tel que 15 messages paniqués et 8 appels manqués de sa mère, par oubli de confirmation de l’utilisateur.