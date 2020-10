The Mandalorian : deux nouveaux teasers pour la saison 2

La saison 2 de The Mandalorian se fait toujours attendre, mais Disney fait monter la sauce avec deux nouveaux teasers, dont un blindé d’infos fraiches. Sur ce teaser diffusé hier sur Twitter, on retrouve évidemment Din Djarin et son compagnon de fortune « Baby Yoda » de retour sur Tatooine (!), mais c’est surtout la rencontre du Razor Crest avec un X-Wing, un combat de catch (?) en arène, et une course-poursuite en speeder qui stimulent grandement notre intérêt. Franchement, cela semble encore plus « badass » que la première saison, comme un véritable retour aux canons et à l’esprit de la toute première trilogie (la seconde donc dans la temporalité Star Wars). La saison 2 The Mandalorian sera diffusée sur Disney+ le 30 octobre prochain. On a hâte.

“Wherever I go, he goes. » Start streaming the new season of #TheMandalorian Oct. 30 on #DisneyPlus. — The Mandalorian (@themandalorian) October 12, 2020