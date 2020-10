HBO prépare une mini-série sur SpaceX et Elon Musk

Le truculent Elon Musk va bientôt devenir le héros d’une mini-série. HBO prépare en effet plusieurs épisodes basés sur le livre d’Ashlee Vance, Tesla, PayPal, SpaceX : l’entrepreneur qui va changer le monde (2017). Pas de rumeur ici puisqu’un représentant de SpaceX a confirmé l’info au site Cnet. Co-produite par l’acteur Channing Tatum, cette série portera principalement sur la période qui a présidé à la création de SpaceX, jusqu’au lancement de la toute première fusée Falcon 9.

Doug Jung, scénariste de Star Trek Beyond et de The Cloverfield Paradox, a été chargé d’écrire le synopsis de cette mini-série pour le moins originale. Au vu du caractère impétueux et des frasques d’Elon Musk, il ne fait guère de doutes que la série ne manquera pas de scènes fortes. HBO n’a pas encore précisé de date de sortie (et ne risque pas de le faire de sitôt dans le contexte actuel).