Level-5 : la branche américaine ferme ses portes

Malgré les bons chiffres de ventes du jeu vidéo, la pandémie de COVID fait aussi des dégâts dans le secteur. Si l’on en croit les bonnes sources de GamesIndustry, Level-5 International America ainsi que Level-5 Abby auraient progressivement « plié boutique » depuis au moins la mi-2019. Licenciements après licenciements, le destin du studio se serait scellé, jusqu’à sa fermeture récente.

Ni no Kuni 2

Outre les dégâts humains, la fermeture de la branche américaine risque aussi d’avoir un lourd impact sur la localisation des prochains titres de Level-5. L’une des sources affirme en effet que les prochains titres de Level-5 pourraient ne jamais être localisés en occident. De fait, les prochains jeux du studio ne font plus beaucoup parler d’eux et semblent en effet se limiter à une sortie sur le sol japonais (comme Yo-kai Watch 4, qui avait pourtant initialement été annoncé pour le reste du monde). Reste que certains des titres de Level-5 sont édités par Bandai Namco, et que le géant du jeu japonais a de son côté largement les moyens de localiser les plus gros titres, à l’instar de la licence Ni no Kuni.