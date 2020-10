Game of Thrones : le jeu de société enfin adapté en jeu vidéo

Le Monopoly se fait vieux lorsqu’il s’agit de détruire les amitiés. C’est pourquoi Game of Thrones a eu droit à sa version jeu de société en 2003, avec une réédition en 2011. Créé par Christian T. Peterson et Kevin Wilson, et avec Fantasy Flight Games à l’édition, il avait rencontré un certain succès, toutes proportions gardées. Il faut dire qu’à l’époque, George R.R. Martin n’était pas aussi connu, la série n’ayant pas encore été diffusée. Et il reproduit particulièrement bien l’ambiance de cet univers sombre. Trahisons, diplomatie à la dague dans le dos, les créateurs ont pensé à tout pour que les joueurs arrivent à la fin de la partie dans les cris et la colère.

Mieux vaut tard que jamais, ce jeu Game of Thrones vient de faire son arrivée sur Steam. Même si les parties sont toujours longues, on se passe bien volontiers de l’installation et du rangement des très nombreux éléments du jeu de plateau. Malgré quelques bugs ça et là, l’adaptation semble réussie, et pour une quinzaine d’euros, on en a pour son argent. Asmodee Digital n’a pas encore fait d’annonce concernant l’extension Mother of Dragons, arrivée il y a quelques temps déjà sur le titre original.