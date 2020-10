NASA : La mission SpaceX Crew-1 repoussée à novembre

La NASA continue ses collaborations avec SpaceX, mais va devoir quelque peu changer son planning. Le 31 octobre aurait dû être le lancement de la mission Crew-1 de SpaceX, qui devait amener trois astronautes de la NASA et un de l’agence japonaise JAXA sur la StationSpatiale Internationale. Mais les ingénieurs ont décidé de repousser cette mission, qui débutera sans doute au mois de novembre. Ce retard est dû à un souci avec des générateurs sur la fusée Falcon 9, que l’agence va régler au plus vite.

Cette mission fait partie des six opérations prévues pour SpaceX en ce qui concerne des livraisons pour l’ISS. La start-up avait décroché le contrat avec la NASA en 2014 à l’occasion du Commercial Crew Program. Ce dernier a permis aux entreprises privées de se lancer dans les programmes spatiaux des Etats-Unis. La mission de test DM-2 avait déjà permis à deux astronautes de rejoindre l’ISS en mai dernier. Si tout se déroule comme prévu, nous reparlerons donc de la mission Crew-1 d’ici quelques semaines. Les officiels ont en effet avancé la période de mi-novembre au plus tard.

We’re now targeting NET early-to-mid November for launch of @NASA’s SpaceX Crew-1 mission to the @Space_Station. The extra time will allow SpaceX to resolve an unexpected observation during a recent non-NASA launch attempt. More: https://t.co/sheWOD74m6 pic.twitter.com/YLq1Tb4LfN

— Kathy Lueders (@KathyLueders) October 10, 2020