Série Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor confirme un début de tournage en mars

Depuis que la série centrée sur Obi-Wan Kenobi a été officiellement annoncée, Ewan McGregor n’arrête plus. L’acteur fait en effet régulièrement les plateaux pour discuter de son travail, et de Star Wars. Vendredi dernier, il apparaissait dans The Graham Norton Show, et a confirmé certains détails à propos de la série Disney +. On sait par exemple qu’il s’agit d’une série à une seule saison de six épisodes, située entre la Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir. Il a également affirmé que le tournage pourrait débuter dès le mois de mars 2021, après avoir été retardé par l’épidémie.

McGregor a aussi déclaré son respect pour Sir Alec Guinness, l’interprète original d’Obi-Wan Kenobi. Il a avancé que son personnage se rapprocherait autant que possible de celui de 1977. « Je ne l’ai jamais rencontré, mais je l’adore à travers son travail », a-t-il ainsi déclaré. Il a d’ailleurs étudié toute la filmographie de Guinness pour peaufiner son jeu. Son souhait est de proposer un jeu aussi proche que possible de ce que l’acteur britannique aurait pu présenter sur ce rôle dans ses plus jeunes années.