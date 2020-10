Amazon abandonne définitivement Crucible

Après le lancement d’une beta finalement bien peu concluant, Amazon a décidé d’abandonner le développement de Crucible. Le shooter free-to-play avait en effet peiné à convaincre lors des premiers tests, et avait déçu joueurs comme critiques. A tel point que Relentless Studios, le développeur, l’avait retiré des différentes boutiques en ligne pour revoir sa copie. Mais ces efforts ont été vains, puisqu’Amazon a arrêté le travail sur Crucible, et fermera ses serveurs dans les semaines à venir.

La nouvelle n’est cependant pas des plus surprenantes. Dès le lancement du titre, des fonctions basiques du genre étaient absentes. On parlera par exemple du manque de minimap, ou même de chat vocal. Avec la fin de ce projet, des employés du studio vont être assignés directement sur New World, le MMO sur lequel Amazon semble miser gros, mais aussi sur « d’autres projets à venir. » Ce n’est pas le premier jeu abandonné par Amazon, et ce ne sera certainement pas le dernier. La firme essaie en effet depuis un bon moment de faire son entrée sur ce juteux marché, pour l’instant sans succès. Voyons ce que l’avenir réserve à New World.