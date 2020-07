Amazon repousse la sortie de son MMORPG New World

Après Crucible qui est bien vite retourné en beta fermée après les premiers retours clairement négatifs des joueurs, c’est aujourd’hui l’autre jeu majeur supposé lancer la firme dans le monde du jeu vidéo qui va voir sa sortie repoussée. En effet, New World, son MMORPG en développement et initialement prévu pour le 25 août, devrait plutôt arriver à une date encore inconnue du printemps de l’année prochaine. La firme a donc décidé de jouer la carte de la prudence, les retours des joueurs n’étaient clairement pas ce que les développeurs espéraient.

L’équipe avance sa volonté d’ajouter « plus de fonctionnalité et de contenu avant de partager [New World] avec un public plus large. » On évoque notamment un contenu plus riche en ce qui concerne le mid et l’endgame, qui ne seraient pas encore au niveau. « Nous voulons que nos joueurs se sentent totalement immergés dans le jeu, et savons que notre studio mise avant toute chose sur un gameplay de qualité, durable, auquel vous pouvez faire confiance – ce qui signifie davantage de temps afin que nous puissions correctement placer tous les éléments avant la sortie officielle du jeu » peut-on également lire sur une publication du blog.