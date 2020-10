Bataille de boules de neige (1896) : la séquence historique de Louis Lumière renait en couleur et en 4K

Enregistrée dans les rues de Lyon en 1896 (!!!) par le génial Louis Lumière, Batailles de boules de neige est l’une des séquences les plus iconiques du 7ème art. La séquence originale montre de simples passants se lancer joyeusement des boules de neige à la figure. Les classes sociales, pourtant extrêmement hiérarchisées à la fin du 19ème siècle, semblent ici disparaitre le temps d’un jeu d’enfant. Joaquim Campa, un spécialiste de la retouche de vidéos, a passé cet enregistrement historique à la moulinette de l’IA.

Après bien des retouches numériques, la séquence Bataille de boules de neige semble presque avoir été tournée à l’époque moderne. La colorisation impeccable (et pas trop « pimpante ») ainsi que le passage à la HD/4K renforce cette sensation de « passé au présent ». Les silhouettes noircies par le temps du film original redeviennent ici des êtres de chair et de sang. Troublant et émouvant.