Qualcomm prend date pour la présentation du Snapdragon 875

Après un Snapdragon 865 et 865+ qui a remis Qualcomm dans le bon sens de la marche (de la puissance), le fondeur américain s’apprête à lever le voile sur l’édition 875. Les rumeurs tablent sur un processeur gravé en 5 nm, avec un noyau Cortex 1, trois Cortex A78 et 4 Cortex A55. Le modem X60 compatible 5G embarquera aussi sur le SoC. Sans trop rentrer dans les détails : de la bombe. Rien n’a encore filtré concernant les performances de ce Soc, mais il ne fait guère de doutes que le 875 (et 875+ ?) sera sans doute une bête de puissance.

On sait aussi désormais quand sera dévoilé officiellement le petit monstre : le Qualcomm Snapdragon Tech Summit se déroulera à Hawaï les 1 et 2 décembre (pas de public et diffusion en ligne), et c’est habituellement lors de ces deux jours de conf que les nouveaux Snapdragon sont présentés au public. Outre le 875, le milieu de gamme 775G (compatible 5G) devrait aussi y être présenté. Reste à savoir qui aura la primeur du 875 : Oppo, Xiaomi, Vivo, ou bien encore Samsung ? Les paris sont ouverts.