K/DA va sortir son premier album en novembre

K/DA, groupe virtuel de K-pop dans l’univers League of Legends s’est rapidement fait connaître grâce à des hits instantanés. On parle par exemple de POP/STARS (377 millions de vues sur YouTube) ou plus récemment THE BADDEST, sorti le mois dernier, avec déjà 22 millions de vues. Difficile de passer à côté du phénomène, même pour ceux qui ne suivent pas particulièrement l’actualité League of Legends. Le World Championship du jeu en 2018 s’était d’ailleurs ouvert sur un concert en réalité augmentée. On y voyait mélangées les pop-stars du monde réel et les personnages du jeu.

Riot a bien compris le phénomène, et vient donc d’annoncer que le premier album de K/DA arrivera le 6 novembre, et aura pour titre All Out. De plus, cette sortie sera accompagnée par un concours de danse sur TikTok, tandis que le groupe vient de présenter une « influenceuse » virtuelle qui sera sa nouvelle membre. Un comic est également en cours sur les aventures de ces héroïnes. Heureuse coïncidence, le World Championship de LoL est actuellement en cours à Shanghai, avec une finale prévue pour le 31 octobre. K/DA sera donc probablement à nouveau de la partie pour l’ouverture de ces phases finales dans le tout nouveau Pudong Football Stadium.