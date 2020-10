Amazon Music HD : des milliers d’albums Ultra HD arrivent

Un an après son lancement et quelques semaines à peine après son arrivée en France, Amazon met le paquet sur Amazon Music HD. La firme, en collaboration avec Universal Music Group et Warner Music Group, va en effet retravailler des milliers d’albums et chansons pour les ajouter à son catalogue au format Ultra HD. Steve Boom, vice président chez Amazon Music, a fait une déclaration pour l’occasion. « Nous avons lancé Amazon Music HD l’année dernière avec la promesse d’offrir à nos clients la meilleure qualité d’enregistrement possible. Avec ce partenariat, nous maintenons cette promesse en mettant à jour des chansons existantes afin de rendre l’écoute encore meilleure. Nous préserverons également grâce à ce procédé l’héritage artistique pour les générations futures. »

Avec près de 5 millions de chansons en Ultra HD, le service devient donc une offre solide. De plus, la firme a déclaré que certains albums allaient être retravaillés et mixés en 3D Audio. Les abonnés pourront écouter ces nouvelles versions sur Echo Studio. Avec un prix à 14.99 euros par mois, on s’attend encore à des ajouts de ce genre, qui s’annoncent bien.