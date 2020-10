Twitter va changer son algorithme photo qui privilégie les personnes blanches

Twitter compte faire des changements au niveau des tweets avec photos qui sont postés par les utilisateurs. En l’état, Twitter recadre automatiquement la ou les photos pour mettre en avant ce qu’il considère comme le plus important. Mais quand il y a une personne blanche et une personne noire, l’algorithme privilégie la personne blanche.

Trying a horrible experiment… Which will the Twitter algorithm pick: Mitch McConnell or Barack Obama? pic.twitter.com/bR1GRyCkia — Tony “Abolish (Pol)ICE” Arcieri 🦀 (@bascule) September 19, 2020

Cet élément a déjà été évoqué le mois dernier et Twitter revient sur le sujet aujourd’hui. Le réseau social explique s’appuyer sur du machine learning pour savoir quel élément doit être mis dans l’aperçu d’une photo. Des tests ont été faits au préalable pour détecter chaque personne. « Bien que nos analyses à ce jour n’aient pas révélé de préjugés raciaux ou sexistes, nous reconnaissons que la façon dont nous recadrons automatiquement les photos signifie qu’il y a un risque de préjudice », indique Twitter. « Nous aurions dû mieux anticiper cette possibilité lorsque nous avons commencé à concevoir et à développer ce produit », ajoute la plateforme.

Du changement va donc avoir lieu et Twitter fait savoir qu’il a envie de moins dépendre du machine learning pour le recadrage des photos. Le groupe veut donner davantage de contrôles aux utilisateurs et deux options sont envisagées : laisser les utilisateurs faire le recadrage eux-mêmes ou ne plus afficher un aperçu et directement mettre l’intégralité de l’image. Aujourd’hui, il faut cliquer sur l’image pour la voir en intégralité.

Des tests sont en cours en ce moment, mais Twitter ne dit pas quand il fera une modification qui sera valable pour tous les utilisateurs.