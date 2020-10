Mario Kart Live : Nintendo en montre un peu plus sur son jouet en AR

Mario Kart Live : Home Circuit, le jouet en réalité augmenté de Nintendo, se dévoile un peu plus via un trailer de présentation qui passe en revue les principales spécificités de ce concept hybride.

Une fois le pack Mario ou Luigi acheté, le joueur n’a plus qu’a disposer dans son salon ou sa chambre les 4 portails livrés avec le jeu, à télécharger l’application compatible sur sa Nintendo Switch, et à se lancer dans la course. Malheureusement, il n’y a pas d’autres pilotes disponibles.

La caméra installée sur la « tuture » jouet retransmet sur l’écran de la Switch l’image du circuit « physique » (le salon, etc.) ainsi que de nombreux éléments affichés en AR (voitures adverses, bonus, pièces collectées pour de nouvelles tenues et de nouveaux karts, etc). Il est bien sûr possible de personnaliser son circuit et de choisir la musique en course. Jusqu’à 4 joueurs peuvent s’affronter sur le même circuit en local, à partir du moment où ces derniers viennent tous avec leur voiture Luigi/Mario et leur Nintendo Switch.

Le coffret Mario Kart Live sera disponible à la vente le 16 octobre prochain au prix de 99 euros. Vous pouvez le précommander dès à présent sur Amazon.