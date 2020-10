Snapchat enrichit sa partie Discover en France avec de nouveaux contenus

Snapchat propose davantage de contenus dans sa partie Discover en France. Le réseau social accueille de nouveaux médias qui proposent des vidéos et des informations.

Le Parisien rejoint ainsi la plateforme avec « Food Checking », émission hebdomadaire sur les habitudes de consommation alimentaire, tandis que le groupe Marie-Claire y fait rentrer de nouveaux titres (Stylist, Marie Claire, Magicmaman…), tout comme Prisma (Cuisine Actuelle, Geo, Business Insider).

Côté sport, France Télévisions propose une émission quotidienne sur Roland-Garros (résultats et coulisses) et beIN Sports va diffuser sur la plateforme les meilleurs moments de l’Euro en juin prochain, en plus d’une émission hebdomadaire sur l’actualité du foot. L’objectif des médias est de toucher un public assez jeune.

« Au début, nous étions une messagerie vidéos. Aujourd’hui nous sommes aussi une application mobile de vidéos à la demande », a expliqué Emmanuel Durand, le patron de Snapchat en France, lors d’une présentation cette semaine, précisant que le groupe n’avait pas prévu d’acheter de droits sportifs. « Notre philosophie n’est pas de remplacer les médias existants mais de proposer une plateforme supplémentaire », a indiqué le dirigeant.

Snapchat revendique désormais 16 millions d’utilisateurs quotidiens et 22 millions d’utilisateurs mensuels en France. Les vidéos sur Discover sur regardées par 12 millions d’utilisateurs chaque mois, avec un temps de visionnage en hausse de 45% entre 2019 et 2020, selon Snapchat.