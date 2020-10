TikTok : 11 millions d’utilisateurs en France et d’autres données dévoilées

TikTok connaît un joli succès dans le monde. Le réseau social a déjà dit qu’il comptait plus de 100 millions d’utilisateurs en Europe et plus de 100 millions d’utilisateurs aux États-Unis. Aujourd’hui, de nouvelles données sont partagées pour la France et d’autres pays.

11 millions de Français utilisent TikTok, selon des chiffres communiqués par TikTok à ses partenaires commerciaux. Les Français regardent en moyenne un peu plus d’une heure de vidéos chaque jour et les deux tiers ont plus de 18 ans.

De l’autre de la Manche, 17 millions de Britanniques utilisent TikTok, regardent eux aussi un peu plus d’une heure de vidéos chaque jour et ouvrent l’application environ 13 fois toutes les 24 heures. Près de la moitié (40%) des utilisateurs ont entre 18 et 24 ans.

Les Norvégiens sont moins nombreux à utiliser TikTok (1,2 million), mais ils sont plus engagés en ouvrant l’application 17 fois chaque jour en moyenne et en regardant 74 minutes de vidéos. En Allemagne, il y a 10,7 millions d’utilisateurs. Ils sont 8,8 millions en Espagne. Pour l’Italie, on compte 9,8 millions d’utilisateurs.

Autre donnée : la plupart des utilisateurs de TikTok sont en réalité des utilisatrices. Au Royaume-Uni, les femmes représentent 65% des utilisateurs. C’est presque trois quarts en Espagne. En revanche, c’est un peu plus nuancé en Norvège et en Suède où les femmes ne représentent « que » 56% des utilisateurs.

En juillet, TikTok comptait 690 millions d’utilisateurs dans le monde. Le réseau social qui reste le premier est Facebook avec ses 2,7 milliards d’utilisateurs.