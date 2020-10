Netflix : une série Conan en préparation

Si l’on en croit les sources (généralement fiables) du site Deadline, Netflix travaillerait sur une série dans l’univers de Conan le Barbare, un univers tiré de l’œuvre de Robert E. Howard et largement popularisé par le film culte de 1982 avec Schwarzenegger en vedette. Toujours selon Deadline, la série n’aurait pas encore de showrunner et de scénariste, mais la phase de pré-production aurait déjà démarrée sous la houlette de Fredrik Malmberg et Mark Wheeler (tous deux producteurs chez Pathfinder Media). Cette série « Conan » ne serait qu’un début pour Netflix, qui aurait signé un accord global de licence avec Conan Properties International. Cet accord permettrait l’exploitation des droits de la franchise Conan sur plusieurs années. Outre la série live-action en préparation, on pourrait donc avoir droit à un anime dans l’univers Conan, voire un long-métrage. Reste d’abord à trouver un acteur suffisamment « Badass » pour incarner le héros Cimmérien.