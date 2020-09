Google présente les Pixel 5 et Pixel 4a 5G : prix, date de sortie, caractéristiques

Google a détaillé aujourd’hui ses Pixel 5 et Pixel 4a 5G. Google change de philosophie cette année avec le Pixel 5, puisqu’il ne s’agit pas d’un smartphone haut de gamme.

Pixel 5

Voici ce que propose le Pixel 5 :

Écran AMOLED de 6 pouces avec une définition de 2 340 x 1 080 pixels et un affichage de 90 Hz

Processeur Snapdragon 765G

128 Go de stockage

8 Go de RAM

Batterie de 4 000 mAh (recharge rapide 18 W + support de la recharge sans fil et recharge sans fil inversée)

Capteur photo principal de 12,2 mégapixels (f/1.7) et capteur grand-angle de 16 mégapixels (f/2.2)

Capteur photo frontal de 8 mégapixels (f/2.0)

Support de la 5G

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC

Capteur d’empreintes, port USB-C, haut-parleurs stéréo

Résistance à l’eau IP68

Dimensions : 144,7 x 70,4 x 8 mm

Poids : 151 grammes

Tourne sous Android 11

Matière : Aluminium recyclé

Coloris : noir et « sauge »

Comme on le sait, le point fort des Pixel est l’appareil photo. Google dit que le nouvel objectif ultra grand-angle permet de voir plus grand et le Pixel 5 est équipé du zoom haute résolution. Pour la vidéo, la fonctionnalité de plan panoramique donne à vos vidéos un rendu cinématographique et ultra-fluide, selon Google. Il y a par ailleurs le mode Vision de nuit qui s’adapte aux portraits.

Le Pixel 5 sera disponible à partir du 15 octobre. Il peut être précommandé aujourd’hui sur le Google Store pour 629 euros. À noter qu’une offre valable jusqu’au 14 octobre permet d’avoir le casque Bose QC 35 II offert avec la précommande du Pixel 5. Le formulaire pour cette offre est disponible à cette adresse.

Pixel 4a 5G

Et voici les caractéristiques du Pixel 4a 5G :

Écran AMOLED de 6,2 pouces avec une définition de 2 340 x 1 080 pixels et un affichage de 60 Hz Processeur Snapdragon 765G

128 Go de stockage

6 Go de RAM

Batterie de 3 800 mAh (recharge rapide 18 W)

Capteur photo principal de 12,2 mégapixels (f/1.7) et capteur grand-angle de 16 mégapixels (f/2.2)

Capteur photo frontal de 8 mégapixels (f/2.0)

Support de la 5G

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC

Capteur d’empreintes, port USB-C, haut-parleurs stéréo, prise jack

Dimensions : 153,9 x 74,0 x 8,2 mm

Poids : 168 grammes

Tourne sous Android 11

Matière : plastique

Coloris : noir

Le Pixel 4a 5G se veut similaire au Pixel 5 comme nous pouvons le voir. Le processeur est le même, tout comme les capteurs photo. Il a même des éléments en plus, comme la prise jack. A l’inverse, il y a des éléments en moins (affichage de 60 Hz et pas de résistances à l’eau IP68 par exemple).

Le Pixel 4a 5G sera vendu pour 499 euros. Il sera disponible à partir de novembre.