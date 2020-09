Enchères 5G, jour 2 : toujours pas d’accord, le prix grimpe

La deuxième journée pour les enchères concernant la 5G s’est terminée et l’Arcep dévoile ce qu’il s’est passé. Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile ont campé sur leur position, rien n’a donc évolué. Seul le prix a grimpé.

Comme c’était le cas hier, Orange demande cinq blocs de 10 MHz, SFR et Bouygues Telecom en veulent trois chacun et Free Mobile en désire deux. Cela fait 13 blocs au total, mais l’État en met seulement 11 aux enchères. Les opérateurs doivent donc trouver un terrain d’entente pour que l’ensemble fasse 11 blocs à l’arrivée et non 13.

Huit tours d’enchère se sont déroulés aujourd’hui. Cette journée s’est terminée sur le tour n°12. À ce tour, le prix unitaire d’un bloc de 10 MHz a atteint 111 millions d’euros. À titre de comparaison, cela s’est fini à 85 millions d’euros hier et cela a commencé à 90 millions d’euros ce matin.

L’enchère reprendra demain au tour n°13 au prix de 114 millions d’euros par bloc de 10 MHz. La valeur de l’incrément entre les tours du prix d’un bloc de 10 MHz n’est pas modifiée et reste fixée à trois millions d’euros, annonce l’Arcep.

Pour rappel, l’Arcep a déjà dit que les enchères pour la 5G ne devraient pas durer plus de 15 jours. Pour leur part, les opérateurs se préparent à proposer les premiers forfaits 5G à la fin de l’année.