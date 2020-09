HP Reverb G2 Omnicet Edition : la VR sans concessions (eye-tracking, caméra faciale et moniteur cardiaque !)

Depuis le démarrage des précos, le HP Reverb G2 a été couvert d’éloges par les testeurs tech qui ont pu l’essayer en avant première. Ce casque VR haut de gamme sera bientôt suivi par un nouveau modèle encore plus sophistiqué : l’HP Reverb G2 Omnicet Edition possède toujours deux écrans LCD de 2 160 x 2 160 pixels, des HP de compet et des caméras de détection de mouvements à très haute précision, mais HP a rajouté à la liste de composants un système d’eye-tracking (suivi des mouvements de la pupille), deux caméras faciales capables de « lire » les mouvements du visage (surtout ceux de la bouche), et enfin un capteur de rythme cardiaque.

On imagine déjà des avatars VR reproduisent fidèlement les émotions de l’utilisateur, mais avant d’en arriver là, il faudra déjà que les développeurs intègrent ces belles technologies à leurs jeux ou apps en VR. HP propose donc Omnicet, un SDK dédié permettant de tirer partie de ces nouveautés technologiques. Le HP Reverb G2 Omnicet Edition sera disponible à la vente dès le mois de novembre (le prix n’a pas encore été communiqué).