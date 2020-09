Les forfaits 5G d’Orange dévoilés : près de 100€/mois pour Internet en illimité

De nouveaux détails sont partagés sur les forfaits 5G d’Orange qui seront présentés par l’opérateur historique le 8 octobre. Quatre forfaits seront disponibles avec un prix qui frôle les 100€/mois.

Cliquez pour agrandir

Les offres 5G comprennent 70, 100 et 150 Go. Elles sont vendues respectivement pour 39,99€/mois, 49,99€/mois ou 64,99€/mois pour les clients sans pack Open avec le forfait seul et un engagement de 12 mois. Pour les clients avec un pack Open, les prix sont 29,99€/mois, 39,99€/mois et 49,99€/mois.

Vient ensuite le forfait avec Internet en illimité. Le prix est de 79,99€/mois pour ceux qui ont un pack Open et 94,99€/mois pour les autres. Ce n’est donc pas donné et il sera intéressant de voir quel sera le prix du forfait 5G chez Sosh, la marque low-cost d’Orange qui propose des offres sans engagement.

Les quatre forfaits auront le droit à six mois d’abonnements offerts pour OCS (avec un visionnage sur smartphone ou tablette). Quant aux forfaits 150 Go et illimité, ils auront l’option Multi-SIM Appels et Internet, ce qui devrait permettre un usage avec une Apple Watch ou une Galaxy Watch sans surcoût mensuel.

Pour ce qui est des offres 4G, rien ne bougera à partir du 8 octobre. Il y aura toujours 2 heures d’appels/100 Mo, 2 heures d’appels/5 Go, 10, 70 et 80 Go. Les prix resteront identiques à ceux en place actuellement.