Google Meet : les appels deviennent limités à 60 minutes avec l’offre gratuite

Les utilisateurs qui profitent de l’offre gratuite de Google Meet peuvent passer des appels illimités, mais c’est sur le point de se terminer. En effet, une limite de 60 minutes va être mise en place après le 30 septembre.

« Nous n’avons rien à communiquer concernant les changements apportés à la promotion et aux fonctionnalités avancées qui expirent. Si cela change, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir », a indiqué Google à The Verge. Le site avait sollicité Google pour savoir si l’annonce des 60 minutes pour les appels avec l’offre gratuite, faite pour la première fois au printemps, était toujours d’actualité au vu de la situation dans le monde.

Le 30 septembre, les clients de G Suite et de G Suite for Education vont également perdre des accès à des fonctionnalités avancées, comme la possibilité de tenir des réunions avec un maximum de 250 participants, des vidéos live avec un maximum de 100 000 personnes sous un même domaine et la possibilité de sauvegarder les enregistrements de réunions sur Google Drive. Ces fonctionnalités ne sont normalement disponibles que pour les clients du niveau « entreprise » de G Suite.

Google Meet a connu du succès ces derniers mois avec le confinement et le télétravail, à l’instar de Zoom et Microsoft Teams. Chaque plateforme a attiré des millions de nouveaux utilisateurs.