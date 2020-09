Disparition de Ron Cobb, le concepteur visuel à l’origine du Nostromo d’Alien et de la DeLorean de Retour vers le Futur

Il était sans nul doute l’un des plus grands concepteurs visuels et chef décorateur du cinéma des années 70-80-90. Ron Cobb a participé à la création d’œuvres cultes, dessinant les combinaisons « samurai » de l’équipage et le Nostromo dans Alien: le huitième passager, ou bien encore la mythique DeLorean de Retour vers le Futur. Bien avant de devenir l’un des maitres de la création d’univers et de lores futuristes crédibles, Ron Cobb a démarré sa carrière chez Disney à 18 ans seulement, en tant que « simple » dessinateur intermédiaire (celui qui dessine les étapes d’animations).

Ron Cobb was a giant in his field. His impact on sci-fi & fantasy films is immeasurable. Thank you for a lifetime of brilliant contributions & your incomparable imagination. #RIPRonCobb https://t.co/1muckonjaS — Mark Hamill (@HamillHimself) September 22, 2020

En 1973, il est engagé en tant que concepteur visuel sur le Dark Star de John Carpenter, et dessine l’un des vaisseaux spatial du film. Désormais Ron Cobb ne s’arrêtera plus d’imaginer des éléments de décors, des objets ou des créatures pour le compte de nombreux films cultes, dont Alien (1979), Star Wars 1977), Conan le Barbare (1982), Retour vers le Futur (1985), Indiana Jones et les Aventuriers de l’arche perdue (1981), Abyss (1989), Total Recall (1990) et bien d’autres encore… Ron Cobb est mort à Sidney le 21 septembre dernier, le jour anniversaire de ses 83 ans.