Le code source de Windows XP fuite sur Internet

Le code source de Windows XP est en vadrouille sur Internet. Il n’est pas le seul en réalité, puisque le code source de Windows Server 2003, Windows NT, MS DOS et du système d’exploitation de la première Xbox ont également fuité. Il y a même le code source pour quelques éléments de Windows 10.

L’ensemble pèse 42,92 Go et est proposé sous forme de torrent. Le contenu a été partagé en premier sur 4chan

Bien que Microsoft n’ait pas encore confirmé la fuite, plusieurs experts de Windows qui ont analysé les fichiers ont déclaré qu’ils semblaient légitimes. Mais ils ont également minimisé l’importance de la fuite, étant donné qu’il s’agit d’anciens systèmes d’exploitation et que la part d’utilisation à ce jour est relativement faible. Il semblerait même que certains éléments publiés aujourd’hui avaient déjà fuité il y a quelques années.

Par exemple, le code source de certains composants de Windows 10 a fuité en 2017 et les fichiers pour la première Xbox et Windows NT ont fuité plus tôt cette année. D’autres fuites sont encore plus anciennes et remontent au début des années 2010. Les seuls nouveaux éléments qui semblent avoir fait l’objet d’une fuite cette semaine sont le code source de Windows XP, Server 2003 et Windows 2000.

Un accès au code source permet de connaître chaque ligne de code et donc comprendre le fonctionnement. Dans le cas présent, des hackers pourraient analyser le code source et préparer des attaques pour viser les utilisateurs. Mais comme dit précédemment, la part d’utilisation de Windows XP est relativement faible aujourd’hui, donc l’impact serait limité. En revanche, une fuite du code source de Windows 10 ou Windows 7 (encore très utilisé) aurait été très grave.