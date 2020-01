AudioBank : la musique libre de droit pour vos vidéos et podcasts

Lorsque vous créez une vidéo ou un podcast, vous utilisez surement de la musique pour le rendre plus intéressant. Le problème est que la plupart des musiques disponibles sur internet ne sont pas libres de droit et coute très cher pour pouvoir les utiliser. De plus, si vous postez souvent des vidéos sur YouTube, vous devez savoir que si vous utilisez une bande son qui n’est pas libre de droit, les recettes publicitaire iront à l’auteur de la musique et non à vous.



Heureusement pour nous, il existe des sites qui proposent des sons accessibles pour tous, comme par exemple la banque de musique libre de droit « audiobank ». Sur ce site, vous avez la possibilité de sélectionner une chanson dans un grand nombre de rubriques telles que de la musique jazz, dynamique, explosive, ou encore d’horreur.

C’est ni plus ni moins que de la musique libre de droit, indispensable pour enrichir un podcast ou une vidéo. Cela veut dire que vous téléchargez la musique que vous aimez contre quelques euros et que vous avez l’autorisation de la diffuser sans limites.

Finalement, vous concevez votre vidéo pour une somme dérisoire, que vous soyez professionnel ou amateur. Une multitude de compositeurs enrichissent chaque jour la plateforme de leurs compositions pour que vous en faisiez bon usage.