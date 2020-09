Microsoft commercialisera en 2021 sa Surface Hub 2S de 85 pouces

Véritable « tableau blanc » du futur, la Surface Hub 2S de 85 pouces (présentée il y a un an) sera, enfin, bientôt proposée à la vente ! Cette Surface Hub 2S grand format (la version actuelle fait 50 pouces) disposera d’une dalle tactile IPS PixelSense UHD ( 3840×2560 pixels) et un affichage couleur en 10 bits. L’écran géant sera accompagné de son support Steelcase Roam, tandis que sa batterie intégrée APC en fera presqu’un outil nomade que l’on pourra déplacer de salles en salles.

Entièrement dédiée au travail collaboratif, la Surface Hub 2S 85 pouces est équipée d’un processeur Intel Core i5, de 8 Go de RAM, d’un SSD de 128 Go, de 8 microphones, d’une caméra Surface Hub 2 et de nombreux ports (USB A, 5 USB-C, Ethernet Gigabit, entrée HDMI, sortie Mini DisplayPort). Outre son support Steelcase Roam, l’appareil sera bien sûr livré avec un stylet. La Surface Hub 2S sera d’abord commercialisée aux Etats-Unis dès le mois de janvier 2021 au prix de 22000 dollars, puis sera proposée à un groupe restreint de clients « pros » dans le reste du monde.