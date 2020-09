FlexPai 2 : Royole monte en gamme son smartphone pliable (Snapdragon 865, bloc photo 4 capteurs, 5G, etc.)

Royole monte en gamme son smartphone pliable. Après un FlexPai pas toujours convaincant en terme de composants et de finition, le fabricant chinois revient sur le devant de la scène avec une seconde mouture largement améliorée sur tous les points. Principal composant de ce FlexPai 2, l’écran flexible de 7,8 pouces (technologie Cicada Wing® de 3e génération) résisterait à 1,8 millions de « pliages » grâce à une toute nouvelle charnière. La finition en aluminium anodisée, le bloc photo à 4 capteurs (64 megapixels + 16 MPx ultra grand angle avec FoV 116 degrés + téléobjectif 8 MPx avec zoom optique 3x + capteur selfie 32 MPx), la batterie 4500 mAh avec charge rapide USB-C, la 5G dual mode, le Snapdragon 865 épaule par 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 selon les modèles, le stockage 256 ou 512 Go en UFS3.0 et le Bluetooth 5.1 complètent l’impressionnante fiche technique d’un smartphone pliable qui semble, sur le papier, jouer à armes égales face aux flagships de Huawei et de Samsung.

Le FlexPai 2 est disponible à la vente dès aujourd’hui en Chine. Trois coloris sont proposés (Cosmic Gray, Midnight Black et Sunrise Gold). Le tarif est d’environ 9 988 CNY (1 250 €) pour le modèle 8/256Go (RAM et stockage) et de 11 588 CNY (1450 €) pour le modèle 12/512Go.