Le jeu de S.F The Invincible s’annonce sur Xbox Series X, PS5 et PC (screenshots)

Développé par Starward Industries, un studio polonais dirigé et composé d’anciens devs de The Witcher 3 et de Cyberpunk 2077 (!), The Invincible est un jeu d’aventure-action à la première personne tiré du roman éponyme du grand auteur de S.F Stanisław Lem. Le joueur incarnera un sauveteur spatial à la recherche d’un équipage perdu sur la planète Regis III. Le lore du jeu s’appuie sur une dystopie dans laquelle les Etats-Unis et la Russie continuent de s’affronter comme au temps de la Guerre Froide. Starwards Industries travaille sur le jeu depuis 2018, et cela se voit : les premiers screenshots (sous Unreal Engine) sont absolument superbes, et annoncent un titre résolument next-gen. La BO semble de la même eau, avec de grosses influences synthwave (un extrait a été publiée il y a peu). The Invincible est attendu en 2021 sur Xbox Series X, PS5 et PC.