Décès de Roger Carel, voix d’Asterix et de C3-PO

Grand acteur de théâtre et figure incontournable du doublage, l’acteur Roger Carel est mort le 11 septembre 2020 à l’âge de 93 ans et a été inhumé à Villejésus en Charente jeudi 17 septembre. Ce comédien de théâtre débutera sa carrière en 1950 avec La Dame aux Camélias avant d’enchainer dans une trentaine de pièces (Courteline, Molière, Shakespeare) durant trois décennies. Sa dernière pièce sera La Bonne Soupe de Félicien Marceau, mise en scène par Jean Meyer et jouée au théâtre des Célestins en 1979. La carrière cinématographique de Carel (une trentaine de films là encore) démarrera très peu de temps après ses débuts au théâtre. Roger Carel obtient son premier rôle en 1952 dans Le Fils de Lagardère de Fernando Cerchio. L’acteur sera aussi présent dans une quarantaine de films ou séries pour la télévision, (il interprète notamment le commissaire Guerchard dans la série Arsène Lupin).

Roger Carel est aussi (surtout ?) connu pour ses très nombreux doublages de personnages fictifs, qu’il s’agisse de Winnie l’Ourson, de l’inimitable serpent Kaa du Live de la Jungle, d’Alf, Mickey, Mister Magoo, de Kermit, la célèbre grenouille du Muppet Show, ou bien encore d’Asterix (il fera encore la voix du gaulois Moustachu dans le film d’animation Astérix : Le Domaine des Dieux d’Alexandre Astier et Louis Clichy) . Les plus geeks retiendront sans doute que Roger Bancharel (son vrai nom) était aussi la voix un peu snob du droïde C-3PO dans Star Wars.