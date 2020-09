PS5 : la Fnac suggère l’arrivée imminente des précommandes

Les précommandes pour la PlayStation 5 sont sur le point d’être lancées. C’est du moins ce que suggère la Fnac à quelques heures de la conférence de Sony pour sa nouvelle console de salon.

Des internautes ont partagé des photos de l’entrée de différentes Fnac où l’on peut voir des affiches avec la PlayStation 5 et la mention « Disponible en précommande ». Il se trouve que ce n’est pas le cas en réalité, mais on sent que la Fnac prépare le terrain. Et le fait que cette affiche soit présente à l’entrée de plusieurs Fnac prouve que quelque chose se mijote.

Autre détail intéressant : la feuille indique une date de sortie. On peut lire « Sortie prévue en novembre ». Jusqu’à présent, Sony a seulement dit que la PlayStation 5 sera disponible à la fin de l’année, sans donner plus de précision. Mais on se doute qu’elle sera lancée en novembre puisque Microsoft commercialisera ses nouvelles Xbox ce mois-ci.

Sony organise ce soir une conférence à 22 heures pour dévoiler de nouveaux détails sur la PlayStation 5. Tout porte à croire que nous aurons le prix et la date de sortie. Les précommandes pourraient être lancées dans la foulée ou demain, ce qui au passage serait un petit tacle à Microsoft puisque les Xbox Series X et Xbox Series S seront disponibles à la précommande à partir du 22 septembre. Sony pourrait donc avoir une petite avance.