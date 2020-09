Le futur est en marche : après une dizaines d’années de recherche, des scientifiques de l’Université Monash de Melbourne (Australie) se disent prêts à démarrer les premiers essais cliniques d’un véritable œil « bionique »… sur un être humain ! La technologie utilisée, qui s’appuie sur des micro-électrodes implantés dans le cerveau et reliés à un visualiseur/afficheur électronique, a déjà passé (avec succès) l’étape des études pré-cliniques et des tests sur des moutons.

Le processus peut être ainsi décrit (très globalement) : lors d’une première étape (en flux constant et en boucle), la caméra placée dans l’œil bionique envoie ses informations à un processeur de vision couplé à un puissant logiciel de traitement d’image, puis les données traitées sont à leur tour transmises à de minuscules plaquettes implantées dans le cerveau. Ces plaquettes traduisent l’information reçue en signal électrique acheminé jusqu’aux neurones de la vision via des micro-électrodes encore plus fins qu’un cheveu. Dans un futur sans doute encore très lointain, cette technologie pourrait « redonner la vue » à des aveugles (pas seulement des malvoyants).