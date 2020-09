YouTube lance YouTube Shorts, sa copie de TikTok

Après Instagram qui a copié TikTok en lançant Reels, c’est au tour de YouTube de faire de même avec YouTube Shorts. Il s’agit de courtes vidéos (15 secondes) verticales avec plusieurs outils de création. L’idée est strictement la même que celle de TikTok.

Il est possible de tourner une vidéo et ajouter une musique par dessus en allant piocher dans la base de données. 100 000 musiques sont disponibles à ce jour et YouTube dit faire le nécessaire pour augmenter la quantité dans le temps. Une fois la vidéo tournée (et montée selon les cas), l’auteur la publie. Sa vidéo sera accessible directement sur l’écran d’accueil de YouTube. Un espace dédié aux YouTube Shorts est proposé.

YouTube a clairement envie d’attirer des utilisateurs qui sont uniquement sur TikTok (comme Instagram avec Reels). Le service note qu’il compte deux milliards d’utilisateurs dans le monde et cela représente une opportunité pour se faire un public avec les YouTube Shorts. Et à l’instar de TikTok, les YouTube Shorts sont très orientées vers l’usage mobile.

Les YouTube Shorts sont pour l’instant disponibles en bêta en Inde directement depuis l’application mobile de YouTube. Le service de vidéo ne dit pas encore quand ce sera disponible en France ou dans les autres régions du monde.