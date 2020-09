Watch Together : Facebook propose de voir des vidéos entre amis

Facebook a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui a pour nom Watch Together. Le principe est simple : voir une vidéo entre amis, avec chaque personne qui se trouve chez elle ou dans un autre endroit. « Watch Together vous permettra de vous sentir ensemble même si vous ne l’êtes pas », dit Facebook.

Pendant un appel vidéo sur Facebook Messenger ou depuis un salon Messenger, les utilisateurs peuvent décider de regarder un programme humoristique, de fitness ou autre, disponible sur Facebook Watch. La vidéo sélectionnée s’affichera à l’écran, à côté des visages des participants, permettant de voir leur réaction en simultané.

« Nous avons créé Watch Together pour que les moments passés avec des amis et des proches soient aussi proches que possible d’une expérience en personne », explique Facebook. « Qu’il s’agisse de regarder une vidéo tendance, un film, un événement sportif, un tutoriel sur le maquillage ou un contenu original de Facebook Watch, la fonction vous permet de voir les réactions de vos amis en même temps », continue le réseau social. Il précise que plus de 150 millions d’appels vidéo sont passés chaque jour sur Facebook et plus de 200 millions de vidéos sont envoyées sur Facebook Messenger au quotidien.

Facebook annonce que Watch Together est disponible sur iOS et Android à partir de maintenant. La fonctionnalité est en cours de déploiement, certains utilisateurs l’auront donc dans les prochains jours et non tout de suite.