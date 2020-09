Vivo 20 : un leak dévoile le bloc photo à trois capteurs.

Un peu à la façon de l’iPhone, le Vivo 20 se déclinera en version Pro, SE et 20 « tout court ». Un leak nous dévoile aujourd’hui l’apparence extérieure de ce Vivo 20 (design qui serait identique pour tous les modèles de Vivo 20). Outre l’écran sans bordures (mais avec un poinçon avec deux capteurs), le dos de l’appareil arbore un bloc photo à trois capteurs similaire à celui du X50 Pro… mais pas de caméra périscopique (à contrario cette fois du X50 Pro). Les rumeurs indiquent que l’un des capteurs affichera une résolution de 44 megapixels. Toujours selon les rumeurs, le processeur du modèle SE (nom de code Trinket), serait un Snapdragon 665 (moyen de gamme donc) épaulé par 8 Go de RAM. Il n’est pas illogique d’imaginer que le modèle pro puisse disposer d’un processeur encore plus puissant et de 12 Go de RAM par exemple (ce qui commence à se faire dans le monde Android). La partie logicielle est assurée par Android 10 et l’excellente surcouche Funtouch OS.