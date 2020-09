Game & Watch Super Mario Bros : un trailer nostalgique en guise de présentation

La Game & Watch de Nintendo aura marqué toute une époque, celle des années 80. De la première Game & Watch de 1980 à la toute dernière commercialisée en 1989, le trailer de la Game & Watch Super Mario Bros joue sur la fibre nostalgique et nous rapelle que cette petite machine était un peu l’âme un brin « foutoir » du jeu vidéo de cette époque : entre les consoles 8 bits, la bataille entre l’Amiga et l’Atari ST (avec l’Amstrad, le BBC Micro et le ZX Spectrum en arbitre), les bornes d’arcade et l’émergence du jeu sur PC, la Game & Watch nous rappelait sans cesse que le jeu vidéo restait avant tout la promesse d’un fun immédiat, d’un plaisir quasi sensoriel à manipuler des pixels du bout des doigts (non ce n’est pas sale), et ce quel que soit en définitive le support (« qu’importe le flacon… », vous connaissez la suite ).

Le trailer de la Game & Watch Super Mario Bros dévoile aussi le port USB pour la recharge de l’appareil, la croix directionnelle, l’horloge numérique customisable, et les quelques jeux disponibles (Super Mario Bros., Super Mario Bros. : The Lost Levels ainsi que Ball version Mario). La Game & Watch Super Mario Bros. sera disponible à la vente en France le 13 novembre prochain.