Watch GT 2 Pro et WatchFit : Huawei dévoile ses nouvelles gammes de montres connectées

Malgré l’embargo US, Huawei ne freine pas la cadence des nouveautés. La première firme électronique chinoise vient de dévoiler les Watch GT 2 Pro et WatchFit, deux montres connectées dont le positionnement semble radicalement opposé ! La Watch GT 2 Pro est une smartwatch à la finition « luxueuse », avec un boitier en titane et verre de protection d’écran en saphir (ultra-résistant à la casse). Le système d’exploitation de la montre dispose de fonctions de suivi d’activité d’une centaine de sports différents (y compris le Golf). Autre nouveauté, une fonction de retour automatique à son point de départ (affichage GPS), qui sera sans doute bien pratique en randonnée. La Watch GT 2 Pro dispose aussi d’un capteur de fréquence cardiaque 2.0 et d’un autre capteur pour la mesure du taux d’oxygène dans le sang. L’autonomie est de deux semaines sur une charge complète (et de 10 heures après 5 minutes de charge. La Watch GT 2 Pro sera disponible à la vente durant ce mois de septembre au prix de 329 euros. Deux bracelets seront proposés, Sport et Cuir.

La WatchFit est un mélange entre la smartwatch et le bracelet connecté. Son grand écran 1,64 pouces pourra afficher plusieurs cadrans… dont le nombre et la fonction seront configurables ! Une fonction de coaching permet de faire des exercices physiques de chez soi (12 exercices différents), ce qui ne sera pas un luxe en ces temps de pandémie. La montre intègre aussi une puce GPS, un capteur de fréquence cardiaque et un capteur Sp02. L’autonomie annoncée est de 12 heures avec le GPS activé. La WatchFit sera proposée à la vente en quatre coloris (rose, vert, orange et noir) au prix de 129 euros.