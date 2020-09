The Mandalorian (Disney+) : les premières images de la saison 2

Comme souvent; le magazine d’info ciné Entertainment Weekly a eu la primeur des toutes premières images de la deuxième saison de The Mandalorian, l’excellent programme original du service Disney+ (si tout le reste pouvait être de cet acabit…). Ces clichés ne montrent rien de vraiment neuf puisque l’on y retrouve les personnages principaux de la première saison (soit le Mandalorian, Din Djarin, Greef Karga, Cara Dune et bien sûr « The Child »). Seuls les décors de certains clichés semblent donner l’indication qu’une partie de l’action se déroulera sur la planète Tatooine. Quant à l’interview de John Favreau dans le magazine, cette dernière ne donne pas plus d’indications sur le synopsis de cette saison 2 qui sera disponible le 30 octobre prochain sur Disney+.

#TheMandalorian strikes back! After an Emmy-nominated first season, @StarWars series creator @Jon_Favreau and executive producer marvels at The Child’s fame and shares the first look at season 2. https://t.co/oiYGDJtdTo Story by: @JamesHibberd pic.twitter.com/rZDyMJpgFc

— Entertainment Weekly (@EW) September 8, 2020